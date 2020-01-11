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أخبار البلد

اليوم.. بدء الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشُعبة المصورين بنقابة الصحفيين

السبت 11/يناير/2020 - 11:56 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على الشُعب والروابط، عن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشُعبة المصورين اعتبارا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وقال عضو المجلس في بيان له: إن إغلاق باب الترشح يليه فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من السبت 18 يناير الجاري وحتى الإثنين 20 يناير، وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري.

وأضاف أن الجمعية العمومية للشُعبة تجتمع يوم الخميس 23 يناير، من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة لاختيار المكتب التنفيذي للشُعبة (رئيس – نائب رئيس – 3 أعضاء)، وتقدم طلبات الترشح بإدارة شؤون المجلس بالدور الرابع بالنقابة.
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