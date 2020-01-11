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أخبار البلد

ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد صديقتها المتوفية.. بهذه الطريقة

السبت 11/يناير/2020 - 12:04 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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امل مجدي
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور إنستجرام صورة تجمعها بصديقتها المتوفية للاحتفال بعيد ميلادها.

كتبت ريهام سعيد كلمات مؤثرة تعليقًا على الصورة: "حبيبتي الله يرحمك.. جدعنه الدنيا والقلب الأبيض والصاحبة الجد مش هتتعوضي أبدا.. كل سنه وانتي طيبة يا رب تكوني في مكان احسن بكتير الجنه ان شاء الله".

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل ‏الإعلام، بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى ‏السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "الحياة"‎.

وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من التهم المنسوبة إليها ‏فى قضية "إهانة السمنة"، وقد شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.

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