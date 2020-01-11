تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة السلطان قابوس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد رحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم، السبت.



فيما دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر والدول العربية مجموعة من الهاشتاجات "#قابوس_في_ذمة_الله"، و"#وفاة_السلطان_قابوس"، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي "السوشيال ميديا".



وكانت التعليقات: "إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له #وفاة_السلطان_قابوس"، ز"اللهُم ارحمه واغفر لهَ وأسكنه فسِيح جناتك، عظم الله أجر الشعب العُـماني في فقيدهم، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته"، و"خالص التعازي للشعب العماني رحم الله ميتكم وأسكنه جنة الفردوس.. حكمت، فعـدلت، فرحـلت - ١٩٧٠م ، ٢٠٢٠م، الله يرحمه ويغفرله".



وقدم آخرون التعزية لأهل عمان قائلين: "عظم الله أجركم يا أهل عُمان، ونسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

