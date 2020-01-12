AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

العمدة أبو مرزوقة.. ابن قبيلة البياضية قاد المقاومة ضد العدو الصهيوني في أرض الفيروز

الأحد 12/يناير/2020 - 06:06 ص
العمدة ابو مرزوقه
العمدة ابو مرزوقه
Advertisements
احمد صالح
يعتبر الراحل العمدة عبد العزيز مرزوقة علم من اعلام قبيلة البياضية، اشتهر بالحكمة والتواضع وكان رحمه الله يعمل علي حل المنازعات بين الجميع وقد حباه الله بقوة اقناع وهيبة بين الجميع

ولد العمدة عبد العزيز مرزوقة عام 1905ببئر العبد وكانت هوايته المفضلة ركوب الابل، واختارته القبائل ليكون شيخا للمشايخ.

كان العمدة عبد العزيز مرزوقة مثالا طيبا للعطاء والوطنية فقد برزت وطنيته أثناء العدوان الثلاثي على مصر 1956 فقد كان مثالا للتعاون مع الجيش وقيادة المقاومة الشعبية ببئر العبد

وحمل السلاح في وجه العدو به حرب 1967 م وقد اختارته المقاومة الشعبية في سيناء ليكون قائدآ لها فشكل من العشائر مجموعات تجوب الصحراء لتقدم المساعدات والإسعافات إلى الجنود المصريين

كما أقام مركزا لتجميع الجنود في منطقة المحمم جنوب بئر العبد، واستطاع هو ورفاقه تجميع أكثر من عدد كبير من الجنود والضابط عقب حرب 67، وتم تقديم المساعدات لهم ومن ثم ترحيلهم الي بورسعيد عن طريق البحر، بالتنسيق مع المخابرات الحربية.

كما كان يقوم بترحيل الجنود الي بورسعيد ثم يعود بالمدد والتموين الي اهل سيناء، وجند لذلك الشباب والرجال والنساء وفقا للدور المخطط له .

وعندما أحس العدو بدوره العظيم اعد خطة للقبض عليه، الا انه استطاع ان يقوم بعملية تمويه وخرج من المكان قبل ان يتم القبض عليه، وهنا جن جنون العدو واحرق المنازل المجاورة للمكان.

وحصل على نوط الامتياز من الطبقة الاولي قدمه اليه رئيس الجمهورية في حفل مهيب، وعند وفاته اقامت له القوات المسلحة جنازة عسكرية في القطاوية مركز ابو حماد حيث كان يقيم هناك.

وكانت رسالته لشباب القبيلة ورجالها بان تكون حياتهم ممزوجة بالعطاء والوطنية والتعاون وإنكار الذات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تغيير مركز شباب رابعة لـ الهرش.. الشيخ سالم تاريخ طويل من النضال في سيناء

أدباء مصر في المائدة المستديرة الرابعة: ثقافة الحرب والمقاومة طبيعة للشعب المصري

بها 15 ألف نسمة .. سر إصرار أهالي قرية رابعة على تغيير اسمها إلى ٣٠ يونيه

بطل عمره 100 سنة يستعيد ذكريات المقاومة الشعبية وحديثه مع عبد الناصر ..فيديو

محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني احتفالا بالعيد القومي ..صور

بورسعيد تحتفل بعيدها القومي الـ 63.. افتتاح الممشى السياحي الجديد.. والغضبان: الاحتفالات بالذكرى 63 لانتصار المقاومة الشعبية بدأت مع زيارة الرئيس

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يكشف حقيقة رحيل جنش عن الزمالك.. فيديو

بعد الفوز على توتنهام .. ليفربول يحطم عدة أرقام قياسية في تاريخ البريميرليج

أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل شاورما الفراخ على الفحم بالمنزل

محلل سياسي تركي: مصر حطمت أحلام أردوغان والشعب يعلم تعاونه مع الإخوان

أمريكا توجه تهديدا شديد اللهجة لـ العراق

الأقوى منذ 24 عاما.. أمطار وسيول تضرب الإمارات.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف

بالكب الأسود الشيفون.. بشرى تخطف الأنظار في حفل زفاف العسيلي

ممر شرفي داخل المدرسة .. استقبال أسطوري لـ طفل أمريكي انتصر على السرطان