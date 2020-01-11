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أخبار العالم

شاهد..عواء الذئب أو فن الندبة لا يمكنك رؤيته إلا في سلطنة عمان

السبت 11/يناير/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
عرفت "الموسوعة العمانية " فن الندبة بأنه فن تقليدي يؤدى في المناسبات، مثل الأعياد والأعراس.

وتوضح مجلة شؤون عمانية أن هذا الفن يتلخص في صيحات يطلقها المشاركون على وتيرة إيقاعية، مقترنة ببعض التعابير الحماسية الخاصة بالفخر والمدح. يقف المشاركون الذين يطلق عليهم محليّا اسم الرديدة حول شخص قوي الصوت يسمى النادب.

والنادب هو الذي يشكل بؤرة أداة الندبة، ثم يرفع النادب يده ويردد بأعلى صوته صيحات تبعث على الحماس، ويرد وراءه الرديدة معًا بصيحات حماسية أخرى.

وأشارت إلى أن فن الندبة في سلطنة عمان لا يستعمل فيه أي آلات موسيقية أو إيقاعية.

والندبة من العادات التي ميزت قبائل الشحوح منذ زمن بعيد، يقف الرجل العجوز بين دائرة من الرجال والشباب، ويشرع في إطلاق صيحات متتابعة تشبه عواء الذئب، بينما يرفع ذراعه حتى يحاذي جبهته، ويبقيها معلقة، ثم يطلق متوالية من كلمات لا يمكن فك شفرتها تبدو مثل صيحات متتالية.

بدأ فن الندبة في سلطنة عمان كطريقة للتحذير من هجوم القبائل المجاورة في الزمن القديم، حين شهدت المنطقة صراعات بين القبائل، أو دعوة للقتال. ثم بمرور الوقت تحولت إلى تقليد يقوم به الضيف تعبيرا عن شكره لكرم مضيفيه، ولاحقا تحولت الندبة إلى تقليد يمارس في الأعراس والحفلات والأعياد الرسمية، وفي الاستقبالات الرسمية للسلطان.

وتنتشر على موقع اليوتيوب العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر أداء فن الندبة في حضور السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.

وأدى هيثم بن طارق طارق اليمين القانونية سلطانا للبلاد خلفا للسلطان قابوبس بن سعيد.
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