من بداية مثالية إلى هبوط مفاجئ.. ماذا يحتاج المقاولون العرب للمنافسة على الدورى؟

يقدم فريق المقاولون العرب هذا الموسم مستويات رائعة، ويحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، ويفصله عن الأهلى صاحب المركز الأول 4 نقاط فقط .



وتواجد فريق المقاولون بصورة مستمرة فى الثلاث مواسم الأخيرة من بطولة الدورى المصرى فى مراكز المنافسة، وظهر ند عنيد للعديد من الفرق، واحتل صدارة ترتيب الدورى فى أوقات كثيرة.



ولكن فترة توهج فريق المقاولون فى بداية كل موسم، لا تستمر كثيرًا، فيتفاجئ الجميع من رجوع كبير فى مستواهم وابتعداهم عن المراكز المتقدمة التى كانوا يحتلوها فى بداية المسابقة.



ولأن فريق المقاولون العرب أحد أعرق الأندية فى تاريخ الكرة المصرية، لابد من الاهتمام به ودعمه حتى يسترجع طريق البطولات من جديد، التى غابت عن الفريق لفترات طويلة .



ويحمل فريق المقاولون العرب فى دولاب بطولاته 3 كئوس لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس فى نظمها القديم، ولقب دورى مصرى وحيد عام 1982/1983 .



و3 ألقاب من بطولة كأس مصر آخرها لقب عام 2004، ولقب وحيد لبطولة كأس السوبر المصرى عام 2004 ايضًا .

فأخر لقب توج به ذئاب الجبل كان موسم 2004، وبعدها لم يحصل الفريق على أى بطولات حتى الأن.



ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، 3 عوامل يحتاجها فريق المقاولون، حتى يستمر فى المنافسة على لقب الدورى ويبقى فى المراكز المتقدمة على النحو التالى:



استمرار استقرار الفريق وعدم التخلى عن أى شخص



أى فريق يفوز بالألقاب يتميز باستقرار أوضاعه سواء الفنية أو الإدارية، ووجود جو عام هادئ يساعد على التركيز فى تحقيق الألقاب والانجازات فقط .



ونادى المقاولون العرب يتمتع باستقرار إدارى فى السنوات الماضية، ولكن على المستوى الفنى يقوم باجراء تغيرات كثيرة، وحتى الأن يقدم عماد النحاس نتائج مميزة مع الفريق بمجموعة لاعبيين بعضهم صغار لا يمتلكوا الخبرات .



واذا أراد الفريق حصد الألقاب لابد من استمرار قائمة الفريق واستقرار العناصر مع دعم الفريق بالاعبيين الذين ينجحوا خطة الفريق ولا يشكلوا أزمات .



الدعم المعنوى من المسؤلين وتحفيظ اللاعبين



الإدارة تشترك فى عامل كبير من تحقيق الفريق للانجازات والألقاب، لذلك لابد على إدارة فريق المقاولون العرب تقديم الدعم المعنوى والثقة الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى، وتوفير احتيجاتهم، حتى يجعلهم متحفظين لتحقيق الألقاب ورد الجميع للنادى .



عدم النظر لنتائج فريقى القمة



يستحوذ فريقى الأهلى والزمالك، على الألقاب سواء بطولة دورى أو كأس فى السنوات الأخيرة، ويشكلوا قوة كبيرة على الفرق الأخرى.



ولذلك يجب على فريق المقاولون العرب اذا أراد الاستمرار فى المنافسة على لقب الدورى الحالى، عدم النظر لنتائج فريقى الأهلى والزمالك، والتركيز فقط فى نتائجهم ولعب كل مباراة على أنها بطولة يكون الهدف منها تحقيق الفوز فقط، وخلق دوافع للاعبين تجعلهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج .

