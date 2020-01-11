برلمانية: إنشاء مدينة طبية عالمية يفيد المصريين والأجانب

أشادت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بما أسفر عنه اجتماع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء مبادرة "تواصل" التي تضم مجموعة من الأطباء المصريين العاملين في الخارج، وذلك لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصر.



وأوضحت إن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقوم بدور غير مسبوق فى الوزارة من خلال تواصلها مع المصريين فى الخارج، والتى استشعرت منهم الولاء لمصر والتواصل مع بلدهم.



وأشارت سامية رفلة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا يجب علينا أن نستغل حالة المودة والحوار التى عليها المصريين فى الخارج، وذلك لإقامة مشاريع استثمارية تفيد البلد، متوقعة أن يكون إنشاء هذه المدينة الطبية العالمية فى صالح الدولة المصرية والشعب المصرى.



وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن إنشاء هذه المدينة الطبية العالمية سيفيد المصريين والأجانب ممن يريد تلقى العلاج فيها، خاصة وأنها ستكون مدينة طبية على طراز عالمى تخدم جميع الجنسيات من مختلف دول العالم.



وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء مبادرة "تواصل" التي تضم مجموعة من الأطباء المصريين العاملين في الخارج، وذلك لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصر، يشرف عليها مجموعة أطباء مصريون يعملون في دول مختلفة حول العالم، وذلك بهدف المساهمة في تطوير الخدمة الطبية والعلاجية التي تستهدفها الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، وجعل مصر واجهة علاجية عالمية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم.



وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على تقديم التسهيلات والتيسيرات تجاه جميع أنواع الاستثمار، كما أنها تولي اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج، حيث تتيح أمامهم الفرص المختلفة لاستثمار جاد في وطنهم، مشيدًا بمهارة وكفاءة الطبيب المصري التي ساهمت في عمله بكبريات المؤسسات الطبية حول العالم. كما وجّه الشكر لاعضاء مبادرة "تواصل" لحرصهم على نقل خبراتهم الطبية والعلمية إلى مصر.



وخلال الاجتماع، أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن أعضاء مبادرة "تواصل" التقوا المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية في مصر، مؤكدة أن التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أمر ضروري وحتمي، حيث إن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمميزات النسبية للاستثمار في ربوع مصر بشتى المجالات، وهو ما دفع وزارة الهجرة لدعوة مجموعة من العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات فى مجالي الاستثمار والتنمية لنقل خبراتهم، والالتقاء بالمسئولين ورجال الأعمال المصريين، وإتاحة الفرصة لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم.