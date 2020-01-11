افتتاح وحدة المستثمرين المصريين بالخارج غدا

تفتتح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، غدا الاحد، وحدة المستثمرين المصريين بالخارج.
وكشف، بيان اليوم صادر عن الهيئة، أن وحدة المستثمرين بالخارج ستكون مسئولة عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم ومتابعتهم.
ويشهد الافتتاح السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وكشف، بيان اليوم صادر عن الهيئة، أن وحدة المستثمرين بالخارج ستكون مسئولة عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم ومتابعتهم.
ويشهد الافتتاح السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.