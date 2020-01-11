مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) إعلانه مقتل جنديين امريكيين في انفجار عبوة ناسفة في أفغانستان.



وكشفت الشهر الماضي بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان أن عدد ضحايا العنف من المدنيين في أفغانستان خلال السنوات العشر الأخيرة، تجاوز 100 ألف.



وحضت الأمم المتحدة الجهات المعنية في أفغانستان على البحث عن سبل للحد من العنف في البلاد.



وترفض حركة "طالبان"، كبرى الجماعات المتمردة في أفغانستان، الدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية باعتبارها "صنيعة" الولايات المتحدة في البلاد. فيما تخوض الحركة، عبر مكتبها السياسي في العاصمة القطرية الدوحة، مشاورات مباشرة مع واشنطن، واقتربت هذه المشاورات مؤخرا من "مرحلة مهمة"، وفقا لمبعوث الولايات المتحدة للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد.



واستؤنفت المحادثات بين الجانبين الشهر الماضي، بعد أن كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أوقفها في سبتمبر الماضي، إثر مقتل أحد العسكريين الأمريكيين جراء هجوم شنته "طالبان".