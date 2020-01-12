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حوادث

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة 4 متهمين في حرق كنيسة كفر حكيم

الأحد 12/يناير/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمون هم كل من عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد وهو المتهم المعاد أوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه إلى القضية بالجلسة الماضية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل. فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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