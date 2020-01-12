انتهاء نقل المرافق.. عودة الحركة المرورية لطبيعتها في شارع الهرم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق شارع الأهرام جزئيا بالاتجاهين لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال نقل مرافق.



وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع" بتنفيذ أعمال نقل مرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع.



وسيتم غلق شارع الهرم جزئيًا أمام مستشفى الهرم وسفارة النيجر فى الاتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة 10 وحتى الأحد 12 يناير على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ5 صباحًا خلال مدة الأعمال، دون تعطيل لحركة المرور.



وتم توجيه كافة الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من الأعمال والإلتزام بالمواعيد المعلنة، على أن تقوم الإدارة العامة للمرور بنشر اللوحات واللجان المرورية لإرشاد المواطنين بمناطق العمل.



وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية وتفادى الزحام.