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أخبار العالم

بوتين: يجب الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

السبت 11/يناير/2020 - 05:53 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أحمد محرم
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاتفاق النووي مع إيران يجب الحفاظ عليه قائمًا.

وأضاف "بوتين"، في مؤتمر صحفي مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل في برلين، إن روسيا وألمانيا تدعوان للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وأن الإيرانيين يحتاجون إلى الدعم من دول أوروبا.

ودعا الرئيس الروسي إلى البدء بتفعيل آلية التمويل الأوروبية المتعلقة بإيران.

ودعت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي اليوم السبت، إلى حماية الاتفاق النووي مع إيران ومنع تصعيد التوتر في المنطقة على خلفية الضربات الصاروخية الإيرانية وكارثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

وقالت بارلي - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "يجب منع فقدان خيوط الحوار، ومن الضروري حماية اتفاق فيينا (الخاص بالملف النووي الإيراني). ونعول في هذا المجال على مساعدة من قبل إيران".

وشددت بارلي على أن بلادها تسعى إلى منع وقوع أي أزمة في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية مع مواصلة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.
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