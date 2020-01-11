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رياضة

ترتيب الدوري المصري.. المقاولون يقلص الفارق مع الأهلي.. والزمالك ثالثا

السبت 11/يناير/2020 - 07:16 م
ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
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عمرو أبوبكر
حقق فريق المقاولون العرب فوزًا مهمًا على اف سي مصر بنتيجة 3-1، بالمباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

وأقيمت مباراة المقاولون وإف سي مصر على أرضية ملعب استاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الـ13 من المسابقة المحلية.

وحافظ الأهلي على تصدره المشهد في الترتيب العام للدوري الممتاز، بينما ارتفع الزمالك إلى 21 نقطة واحتل المركز الثالث متفوقًا على الاتحاد السكندري.

واشعل المقاولون العرب المنافسة بشكل أكبر بينه وبين المارد الأحمر، حيث أن الفارق أصبح نقطة واحدة بينهما في المركزين الاول والثاني.

واليكم ترتيب الدوري الممتاز:

- الأهلي يتصدر برصيد 30 نقطة.
- المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.
- الزمالك في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.
- الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.
- سموحة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.
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