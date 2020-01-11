تعليق إيران بعد فرض أمريكا عقوبات جديدة عليها

ذكرت قناة "العربية" أن وزارة الخارجية الإيرانية أدانت العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة الامريكية فرضها على طهران أمس.



وكشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات اقتصادية على طهران تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والمنسوجات والتعدين وقطاعات أخرى بالإضافة إلى فرض عقوبات على شخصيات إيرانية كبيرة على صلة بالهجوم على القواعد الأمريكية في العراق.



وأوضح وزير الخزانة الأمريكي خلال مؤتمر صحفي له ووزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب الهجوم على القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوبات الأمريكية تستهدف قلب أجهزة الأمن الإيرانية مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تلقت معلومات محددة عن تهديد وشيك من إيران يشمل السفارات الأمريكية.