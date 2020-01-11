6 أطعمة ومشروبات تجنب تناولها قبل النوم.. تعرف عليها

يحب الكثير من الأشخاص ان يتناول بعض الأطعمة اثناء الشعور بالجوع، وخاصة في فترة الليل، فيتجه الشباب بتناول التسالي، مع شرب المشروبات الغازية.
ولكن كشف موقع "boldsky" ان هناك بعض الاطعمة والمشروبات يجب تجنب تناولها قبل النوم مباشرًةـ لانها تسبب الاضطرابات اثناء النوم، مع القلق والشعور بالتوتر.
الاطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها قبل النوم:
ولكن كشف موقع "boldsky" ان هناك بعض الاطعمة والمشروبات يجب تجنب تناولها قبل النوم مباشرًةـ لانها تسبب الاضطرابات اثناء النوم، مع القلق والشعور بالتوتر.
الاطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها قبل النوم:
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- القهوة.
- مشروبات الطاقة.
- المشروبات الغازية.
- اللحوم الحمراء.
- الاطعمة المالحة.
- الاطعمة الحارة.
- القهوة.
- مشروبات الطاقة.
- المشروبات الغازية.
- اللحوم الحمراء.
- الاطعمة المالحة.
- الاطعمة الحارة.