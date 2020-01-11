أحمد موسى: أعمال التطوير والإنجاز في مصر الجديدة تصل لـ 95%.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة اليوم مهمة لأننا كنا متواجدين في منطقة مصر الجديدة من اجل متابعة تويتر مصر الجديدة وإنشاء كباري جديدة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إنجاز أعمال التطوير في منطقة مصر الجديدة يصل لـ 95%.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" تطوير ضخم تشهده منطقة مصر الجديدة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" منطقة مصر الجديدة كانت تعاني من زحام شديد نتيجة التقاطعات، والكباري الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية تختصر الوقت وتسهيل حركة المرور".

