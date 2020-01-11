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توك شو

بعد التطوير.. أحمد موسى يناشد المسئولين بحل مشكلة عبور المشاه في مصر الجديدة

السبت 11/يناير/2020 - 08:51 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
ناشد الإعلامي أحمد موسى، الجهات المعنية والمسؤولين عن تطوير منطقة مصر الجديدة، بضرروة توفير أماكن لمرور المواطنين وعبور الطرق التي تم تطويرها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عبور الطرق في مصر الجديدة أصبح أصعب بالنسبة للمارة".

وتابع موسى:" أناشد الجهات المعنية ضرورة التوصل إلى حل إلى مشكلة عبور المشاة للطرق، خاصة بعد التطوير وزيادة عدد حارات الطرق".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة اليوم مهمة لأننا كنا متواجدين في منطقة مصر الجديدة من اجل متابعة تطويرها وإنشاء كباري جديدة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" تطوير ضخم تشهده منطقة مصر الجديدة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" منطقة مصر الجديدة كانت تعاني من زحام شديد نتيجة التقاطعات، والكباري الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية لتختصر الوقت وتسهل حركة المرور.
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