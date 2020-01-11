AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: كان لازم يكون معاك واسطة عشان تخرج من زحام مصر الجديدة قبل التطوير

السبت 11/يناير/2020 - 10:16 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض الشوارع في منطقة مصر الجديدة كانت حارتين فقط ولكن بعد تطوير الشوارع وتوسعة الطرق وزيادة عدد الحارات هناك سيولة مرورية والقضاء على الاختناقات المرورية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "يتم تجميل وزراعة الأشجار في كافة ميادين مصر الجديدة".

وتابع أحمد موسى:" قبل التطوير كان لازم يكون معاك واسطة عشان تخرج من الاختناقات المرورية بمصر الجديدة"، مضيفا:" الدولة المصرية قامت بشراء ماكينة لإزالة الأشجار بجذورها للحفاظ على جمال منطقة مصر الجديدة.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كان مخطط إنشاء كباري مصر الجديدة في 4 سنوات ولكن الرئيس السيسي كلف بالانتهاء من إنشاء كباري مصر الجديدة في 3 أشهر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي وجه بضرورة تطوير مصر الجديدة من أجل القضاء على حالة الزحام الشديد والاختناقات المرورية
Advertisements

ترشيحاتنا

صفعة جديدة.. سفير ليبي ينشق عن حكومة الوفاق ويتهمها بجلب الاستعمار التركي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام اليوم

أحلى واحدة في صحابها.. نرمين الفقي بإطلالة أنيقة مع صديقاتها

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي ينهي الشوط الأول متقدما بهدفين في شباك بيرنلي

تهديدات بالقتل | السوريون يتوعدون نانسي عجرم وزوجها.. تفاصيل

اخبار المرأة.. أول ظهور لأصالة بعد طلاقها.. إطلالات زوجة محمود العسيلى فى زفافهما..وهانى الناظر يوضح خطورة اللبن مع الموز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال

وزير الرياضة يختتم جولته بتفقد مركز شباب روض الفرج .. صور

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة