أحمد موسى: كان لازم يكون معاك واسطة عشان تخرج من زحام مصر الجديدة قبل التطوير

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن بعض الشوارع في منطقة مصر الجديدة كانت حارتين فقط ولكن بعد تطوير الشوارع وتوسعة الطرق وزيادة عدد الحارات هناك سيولة مرورية والقضاء على الاختناقات المرورية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "يتم تجميل وزراعة الأشجار في كافة ميادين مصر الجديدة ".





وتابع أحمد موسى:" قبل التطوير كان لازم يكون معاك واسطة عشان تخرج من الاختناقات المرورية بمصر الجديدة"، مضيفا:" الدولة المصرية قامت بشراء ماكينة لإزالة الأشجار بجذورها للحفاظ على جمال منطقة مصر الجديدة.





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كان مخطط إنشاء كباري مصر الجديدة في 4 سنوات ولكن الرئيس السيسي كلف بالانتهاء من إنشاء كباري مصر الجديدة في 3 أشهر".



