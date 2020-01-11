أحمد موسى: مصر اشترت ماكينة لإزالة الأشجار بجذورها للحفاظ على جمال مصر الجديدة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية قامت بشراء ماكينة لإزالة الأشجار بجذورها للحفاظ على جمال منطقة مصر الجديدة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يتم تجميل وزراعة الأشجار في كافة ميادين مصر الجديدة".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كان مخططا إنشاء كباري مصر الجديدة في 4 سنوات ولكن الرئيس السيسي كلف بالانتهاء من إنشاء كباري مصر الجديدة في 3 أشهر".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي وجه بضرورة تطوير مصر الجديدة من أجل القضاء على حالة الزحام الشديد والاختناقات المرورية".
واعتلى الإعلامي أحمد موسى سيارة متحركة من اجل متابعة ورصد أعمال التطوير في منطقة مصر الجديدة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يتم تجميل وزراعة الأشجار في كافة ميادين مصر الجديدة".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كان مخططا إنشاء كباري مصر الجديدة في 4 سنوات ولكن الرئيس السيسي كلف بالانتهاء من إنشاء كباري مصر الجديدة في 3 أشهر".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي وجه بضرورة تطوير مصر الجديدة من أجل القضاء على حالة الزحام الشديد والاختناقات المرورية".
واعتلى الإعلامي أحمد موسى سيارة متحركة من اجل متابعة ورصد أعمال التطوير في منطقة مصر الجديدة.