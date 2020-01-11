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أخبار البلد

تلبية لدعوتهم.. «عاشور» يلتقي محامي مركز إمبابة

السبت 11/يناير/2020 - 08:52 م
سامح عاشور
سامح عاشور
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حمادة خطاب
التقى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم السبت، عددا من محامي مركز إمبابة بمحافظة الجيزة، بحضور سيد جابر أمين صندوق نقابة الجيزة.

شهد اللقاء دعوة الحضور للنقيب العام إلى عقد لقاء مفتوح مع محامي المركز، وذلك في 23 يناير الجاري، تحت عنوان "اسأل النقيب"، للرد علي جميع التساؤلات، والاستماع لمشكلات وطلبات المحامين، بالإضافة للاستماع لمقترحاتهم لتطوير المهنة والارتقاء بها.

من جانبه، وافق نقيب المحامين، على الدعوة، مؤكدا أنه لن يتوانى عن تلبية أي دعوة من جانب المحامين على مستوى الجمهورية، للتحاور حول تطوير المهنة والاستماع لأسئلة الجميع والرد عليها.
تلبية لدعوتهم.. «عاشور» يلتقي محامي مركز إمبابة
تلبية لدعوتهم.. «عاشور» يلتقي محامي مركز إمبابة
تلبية لدعوتهم.. «عاشور» يلتقي محامي مركز إمبابة
تلبية لدعوتهم.. «عاشور» يلتقي محامي مركز إمبابة
تلبية لدعوتهم.. «عاشور» يلتقي محامي مركز إمبابة
تلبية لدعوتهم.. «عاشور» يلتقي محامي مركز إمبابة
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