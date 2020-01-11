أمانى الخياط: غزة تقبض على الجمر ومشعل يقبض من قطر..فيديو

عرضت الإعلامية أمانى الخياط، تقريرا عن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، مبرزة كل مخططاته وتاريخه مع جماعة الإخوان.



واستعرضت الخياط خلال تقديمها برنامج"الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، بداية التعاون بين مشعل وجماعة الاخوان، ومخططاتهم وقت حكم مصر.



وأوضحت:"غزة تقبض على الجمر ومشعل يقبض من قطر، معقبة:"خالد مشعل كان رجل حماس الغامض يلعب دورا محددا ومخططا له".



وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.

