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رياضة

السوبر الإسباني .. موعد مباريات اليوم الأحد 12-1-2020 والقنوات الناقلة

الأحد 12/يناير/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق اليوم الأحد 12-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية ، والإفريقية ،والأوروبية.

الدوري المصري
2.30 ، حرس الحدود أمام سموحة
5.00 ، مصر المقاصة مع إنبي
7.30 ، الإسماعيلي مع طلائع الجيش
وتذاع المباريات عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت

السوبر الإسباني 
8.00 ، أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد
تذاع المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية

كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية"
3.00 ، موتيما بيمبي أمام نهضة بركان
3.00، زاناكو أمام ادجوبي
3.00، إنييمبا أمام نادي بارادو
6.00، بيراميدز أمام المصري البورسعيدي
6.00، إينوجو رينجرز مع إف سي نواذيبو
6.00 ، النصر أمام بيدفيست ويتس
9.00 ، دجوليبا مع حوريا
9.00 ، حسنية أكادير أمام سان بيدرو
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 1 - 3- 5- 7

الدوري الإنجليزي
4.00 ، بورنموث أمام واتفورد
6.30 ، أستون فيلا أمام مانشستر سيتي
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 2

الدوري الإيطالي
1.30، أودينيزي مع ساسولو
4.00، فيورنتينا مع سبال
4.00، تورينو مع بولونيا
4.00 ، سامبدوريا مع بريشيا
7.00 ، هيلاس فيرونا أمام جنوى
9.45 ، روما أمام يوفنتوس
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 1- 2 - 4-9

الدوري الفرنسي
4.00، سانت إيتيان أمام نانت
6.00 ، ديجون مع ليل
10.00 ، باريس سان جيرمان أمام موناكو
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 6
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