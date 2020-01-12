السوبر الإسباني .. موعد مباريات اليوم الأحد 12-1-2020 والقنوات الناقلة

الدوري المصري



السوبر الإسباني

8.00 ، أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

تذاع المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية



كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية"

3.00 ، موتيما بيمبي أمام نهضة بركان

3.00، زاناكو أمام ادجوبي

3.00، إنييمبا أمام نادي بارادو

6.00، بيراميدز أمام المصري البورسعيدي

6.00، إينوجو رينجرز مع إف سي نواذيبو

6.00 ، النصر أمام بيدفيست ويتس

9.00 ، دجوليبا مع حوريا

9.00 ، حسنية أكادير أمام سان بيدرو

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 1 - 3- 5- 7



الدوري الإنجليزي

4.00 ، بورنموث أمام واتفورد

6.30 ، أستون فيلا أمام مانشستر سيتي

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 2



الدوري الإيطالي

1.30، أودينيزي مع ساسولو

4.00، فيورنتينا مع سبال

4.00، تورينو مع بولونيا

4.00 ، سامبدوريا مع بريشيا

7.00 ، هيلاس فيرونا أمام جنوى

9.45 ، روما أمام يوفنتوس

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 1- 2 - 4-9



الدوري الفرنسي

4.00، سانت إيتيان أمام نانت

6.00 ، ديجون مع ليل

10.00 ، باريس سان جيرمان أمام موناكو

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 6



تنطلق اليوم الأحد 12-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية ، والإفريقية ،والأوروبية.2.30 ، حرس الحدود أمام سموحة5.00 ، مصر المقاصة مع إنبي7.30 ، الإسماعيلي مع طلائع الجيشوتذاع المباريات عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت