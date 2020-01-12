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تعليم

طب الزقازيق ينظم يوما علميا لوضع منهج علاج متكامل للإدمان .. اليوم

الأحد 12/يناير/2020 - 03:04 ص
طب الزقازيق
طب الزقازيق
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قســــم التعليم
أكد الدكتور"عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق، أنه من المقرر أن ينظم قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة الزقازيق يوما علميا تحت عنوان "الإدمان: منهج علاج متكامل " اليوم الاحد 12 يناير 2020 بقاعة "ب " بالمركز العلمى بمستشفى الجراحة.

أضافت الدكتورة "حسنية رجب" رئيس قسم الصحة العامة ورئيس المؤتمر أن اليوم العلمي يعقد بمشاركة قسم النفسية وقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية وصندوق علاج ومكافحة الإدمان لوضع منهج علاج متكامل للإدمان انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة وبما يتواكب مع خطة الدولة لمواجهة أفة الإدمان التي تهدد مجتمعنا.

وقال "عبد اللطيف المر" أستاذ الصحة العامة ومقرر المؤتمر، إن البرنامج سوف يتضمن مجموعة متميزة من المحاضرات لعرض نسب عن الإدمان وعوامل الخطورة في مصر ومحافظة الشرقية .

ويختتم البرنامج بحلقة نقاشية متخصصة بعنوان (فى بيتنا مدمن ) يشارك فيها الأطباء المتخصصون وبعض رجال الدين والقانون وبعض الطلاب للعمل معا لمكافحة هذه الأفة المدمرة للصحة والاقتصاد ومن ثم المجتمع ككل.
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