رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط .. اليوم

تحتفل جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، بافتتاح مقر جديد للجامعة بدمياط.



وأوضح الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب البنات بدمياط، أن المقر الجديد يقع بجنوب الحي المتميز بمدخل مدينة دمياط الجديدة.



ويشمل الاحتفال وضع حجر أساس لمبنى إدارة الجامعة، وكليات طب الأسنان وصيدلة بنات وهندسة بنات، بالإضافة إلى كليتين إسلاميتين للبنين والبنات.



ويحضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ونخبة من رجال الدين والعلم والثقافة والمستثمرين وذلك غدا، الأحد.