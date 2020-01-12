AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط .. اليوم

الأحد 12/يناير/2020 - 05:02 ص
رئيس جامعة الازهر
رئيس جامعة الازهر
Advertisements
قســــم التعليم
تحتفل جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، بافتتاح مقر جديد للجامعة بدمياط.

وأوضح الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب البنات بدمياط، أن المقر الجديد يقع بجنوب الحي المتميز بمدخل مدينة دمياط الجديدة.

ويشمل الاحتفال وضع حجر أساس لمبنى إدارة الجامعة، وكليات طب الأسنان وصيدلة بنات وهندسة بنات، بالإضافة إلى كليتين إسلاميتين للبنين والبنات.

ويحضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ونخبة من رجال الدين والعلم والثقافة والمستثمرين وذلك غدا، الأحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير السعودي بالقاهرة يزور جامعة الأزهر لبحث آفاق التعاون المشترك

لتنمية المهارات.. مسابقة للشطرنج وتنس الطاولة بين طلاب طب الأزهر

محمود صديق يفتتح المؤتمر الدولي السابع لقسم النساء والتوليد بأزهر أسيوط

حصاد جولات رئيس جامعة الأزهر في 2019

وضع حجر الأساس لـ صيدلة وأسنان البنات بجامعة الأزهر في دمياط.. يناير المقبل

13 مؤتمرا .. حصاد الفعاليات العلمية بجامعة الأزهر في 2019

ترشيحاتنا

شاهد.. سعودي ينام في حضن الذئاب ويربيها بين أبنائه في المنزل

فرص الاهلي فى التأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا .. شاهد

الري: تلويح إثيوبي بـ ملء سد النهضة بشكل أحادي.. فيديو

فيديو حقق 14 مليون مشاهدة .. امرأة تبتكر طريقة سهلة لتقشير الثوم

أمريكا توجه تهديدا شديد اللهجة لـ العراق

ولا أجدعها محترف.. إماراتية تتزلج على مياه الأمطار بالعباية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممر شرفي داخل المدرسة .. استقبال أسطوري لـ طفل أمريكي انتصر على السرطان

ولا أجدعها محترف.. إماراتية تتزلج على مياه الأمطار بالعباية.. فيديو

شاهد.. سعودي ينام في حضن الذئاب ويربيها بين أبنائه في المنزل