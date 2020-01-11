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منوعات

شاهد .. لحظة كسر رجل بابا زجاجيا لـ بنك لسرقته

السبت 11/يناير/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لحظة تحطيم رجل لزجاج باب بنك بعد قصفه ببرميل حديدي واقتحامه بأهمال قبل ان يتم القاء القبض عليه.

ووفقأً لصحيفة "ديلي ميي" تم تصوير الفيديو عبر كاميرات المراقبة التابعة بنك باركليز في ويجان ، مانشستر الكبرى، في حوالي الساعة 4.50 مساء يوم الجمعة.

ويوضح الفيديو الرجل وهو يسير أمام الواجهة الأمامية للبنك حاملًا برميل معدني في يده، قبل ان يلقيه على الباب الزجاجي للبنك وذلك قبل دخول اروقة البنك وإلقاء القبض عليه بعد فترة وجيزة من اقتحامه للمبنى. 

وقال الشهود إن الرجل حاول تحطيم الباب الزجاجي عدة مرات قبل أن ينجح في تخطيه بالنهاية.

فيما تم أعتقال الرجل في مكان الحادث من قبل المارة الموجودين بساحة البنك قبل وصول ضباط الشرطة للقبض عليه بسبب الأضرار الجنائية.

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