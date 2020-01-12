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مرأة

بمكونات غير متوقعة.. 3 وصفات سحرية لـ تطويل الشعر

الأحد 12/يناير/2020 - 03:32 ص
3 وصفات سحرية لـ
3 وصفات سحرية لـ تطويل الشعر
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حياة عبد العزيز
تحب أغلب الفتيات الاهتمام بالبشرة والشعر، كي تظهر بشكل جميل وانيق كالفنانات، فيقدم موقع "stylesatlife وصفات سحرية لا تتعدى الـ 5 جنيهات لتطويل الشعر في اسبوع.

وصفة جل الصبار لتطويل الشعر:
يحتوي جل الصبار على انزيمات التي تساعد على نمو الشعر وأيضًا تحفز على لمعان الشعر.

مكونات وصفة جل الصبار:
جل الصبار
زيت الزيتون

خطوات تحضير جل الصبار:
نقوم بغلي زيت الزيتون ثم نخلط بعض من جل الصبار مع بعض من زيت الزيتون
نضع خليط جل الصبار على الشعر لمدة ربع ساعة.
نغسل الشعر بالماء البارد.

وصفة الدقيق لتطويل الشعر:
الدقيق لا يحتوي مواد كيميائية كما أنه يساعد على تغذية الشعر ومنع تساقطه وتطهيره.

مكونات وصفة الدقيق :
100 جرام دقيق
نصف كوب ماء

خطوات تحضير وصفة الدقيق:
نقوم بخلط الدقيق مع الماء حتى تتكون عجينة.
نضع العجينة على نهاية الشعر وننتظر نصف ساعة حتى تجف
نغسل الشعر بالماء البارد.

وصفة عصير البصل لتطويل الشعر:
القيام بعمل وصفة عصير البصل ثلاث مرات شهريًا يساعد على الحصول على شعر كثيف.


مكونات وصفة عصير البصل:
عصير حبة بصل واحدة
2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند
نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة عسل


خطوات تحضير وصفة عصير البصل:

نقوم بخلط كل المكونات معًا.
نضع خليط عصير البصل لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر.
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