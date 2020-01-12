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بين الناس

مواطنة تشكو من توقف بطاقة التموين: أستحق الدعم

الأحد 12/يناير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
وجهت المواطنة جملات سيد، استغاثة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" الإخباري، من إيقاف بطاقة التموين الخاصة بها، مشيرة إلى أن الأسباب التي تم الإيقاف بسببها غير مكتوبة فى ايصال صرف الخبز.

وقالت المواطنة في شكواها: بطاقة التموين توقفت وتحمل عدد خمسة أفراد وتم وقفها وذهبت عدة مرات لعمل تظلمات في مكتب التموين وذهبت أيضا إلى وزارة الإنتاج الحربى ولم أصل لأى حل مع العلم أنه لا يوجد لدينا فواتير كهربا عالية ولا نمتلك سيارة وإحنا من مستحقين الدعم".

للتواصل مع الشاكية : 01156759833

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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