مواطنة تشكو من توقف بطاقة التموين: أستحق الدعم

وجهت المواطنة جملات سيد، استغاثة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" الإخباري، من إيقاف بطاقة التموين الخاصة بها، مشيرة إلى أن الأسباب التي تم الإيقاف بسببها غير مكتوبة فى ايصال صرف الخبز.



وقالت المواطنة في شكواها: بطاقة التموين توقفت وتحمل عدد خمسة أفراد وتم وقفها وذهبت عدة مرات لعمل تظلمات في مكتب التموين وذهبت أيضا إلى وزارة الإنتاج الحربى ولم أصل لأى حل مع العلم أنه لا يوجد لدينا فواتير كهربا عالية ولا نمتلك سيارة وإحنا من مستحقين الدعم".



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