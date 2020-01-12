أهالى قرية جزاية بمنشاة القناطر يشكون من المخلفات الطبية في الشوارع.. صور

شكا المواطن محمود محمد عمر محمد، المقيم فى قرية جزاية منشاة القناطر محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" الإخباري، من تراكم المخلفات الطبية والأدوية فى شوارع القرية، وهو ما يؤدى إلى انتشار الأمراض بين أهالى القرية وتلوث البيئة بكل تأكيد، وأشار القارئ إلى أن هذه المخلفات هى ناتجة عن الصيدليات، التى تقوم بإلقاء القمامة فى الشوارع بعد إعطاء الأدوية للأهالى، مناشدا المسئولين بضرورة التدخل لإلزام الصيادلة بطريقة صحية للتخلص من بقايا الأدوية الخاصة بهم لعدم إصابة المواطنين بالأمراض المعدية.



ويقول فى رسالته: من المفترض أن السرنجات وبقايا زجاجات الأدوية يتم وضعها فى علب أو أكياس محكمة الغلق ووضعها فى صناديق القمامة حتى يتم التخلص منها نهائيا دون ضرر على الأهالى أو حامل القمامة نفسه، ولكن نفاجأ يوميا بإلقاء مخلفات الأدوية فى الشوارع وهو ما ينذر بخطر شديد على الأطفال والأهالى بشكل عام.



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