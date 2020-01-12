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اقتصاد

الصادرات والواردات تقبل 17.6 ألف رسالة في نوفمبر الماضي

الأحد 12/يناير/2020 - 04:02 ص
الصادرات والواردات
الصادرات والواردات
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ولاء عبد الكريم
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن قبول 17.6 ألف رسالة بوزن 3.938 مليون طن، و رفض 387 رسالة بوزن 6480 طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، بنهاية نوفمبر الماضي.

وذكرت في تقرير صادر عنها، أن المعامل الصناعية قامت بفحص 11.243 ألف رسالة بوزن 661.583 ألف طن خلال نوفمبر الماضي، حيث تم قبول 11.156 ألف رسالة بإجمالي وزن 661.121 ألف طن.

كانت أهم الأصناف المقبولة "الملابس – قطع غيار السيارات – أدوات المائدة"، وتم رفض 87 رسالة بإجمالي وزن 462 طنا، وكانت أهم الأصناف المرفوضة "الفلاتر – الشنط والمحافظ والأحذية – أدوات كهربائية".
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