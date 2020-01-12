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محلل سياسي تركي: مصر حطمت أحلام أردوغان والشعب يعلم تعاونه مع الإخوان

الأحد 12/يناير/2020 - 04:05 ص
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال محمد عبيد الله المحلل السياسي التركي، إنه كلما زادت الخسائر التركية في ليبيا سوف تتفاقم الأوضاع في الداخل التركي.

وأضاف محمد عبيد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن الشعب التركي يدرك حاليا أن أردوغان ينفذ حرب شخصية سعيا وراء تحقيق هدف داخلي وهو الإبقاء على نظامه خاصة بعد المناوشات الداخلية.

وتابع محمد عبيد الله:" حزب الشعب الجمهوري والمعارضة التركية على دراية بحقيقة ما يحدث من تعاون بين ادروغان وجماعة الإخوان الإرهابية".

وأكمل محمد عبيد الله:" أردوغان يستغل جماعة الاخوان الإرهابية في تحقيق أغراضه الشخصية، ومصر حطمت حلم أردوغان".
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