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رياضة

إنتر ميلان يتصدر الكالتشيو مؤقتا رغم التعادل على أرضه مع أتالانتا

السبت 11/يناير/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل نادي إنتر ميلان بهدف لمثله، أمام منافسه أتالانتا، في مباراة أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

افتتح المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أهداف اللقاء لصالح أصحاب الأرض، في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الأفاعي، بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل روبن جوسينس، هدفًا في الدقيقة 75 من عمر اللقاء من كرة عرضية باغتت دفاع الإنتر.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح أتالانتا تصدر لها لويس مورييل، ولكن هاندانوفيتش، تصدى لها ببراعة، محافظًا على نقطة التعادل.

وارتفع رصيد إنتر إلى النقطة 46 في صدارة ترتيب الكالتشيو، في انتظار ملاقاة يوفنتوس خصمه روما، غدًا الأحد، بينما يمتلك أتالانتا 35 نقطة، في المركز الرابع.
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