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صناع الخير: نستهدف توزيع 50 ألف بطانية في فصل الشتاء.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 05:02 ص
صناع الدفا
صناع الدفا
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هاني حسين
قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، تعليقا على حملة معا ضد برودة الشتاء وصناع الدفا،:" هذا هو دور المجتمع المدني مع الدولة للتخفيف مع أهالينا في فصل الشتاء".

وأضاف مصطفى زمزم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" قوافلنا تقوم بتزويع البطاطين في منطقة سانت كاترين لان درجة الحرارة بها منخفضة جدا".

وتابع مصطفى زمزم:" مساعدة كبيرة من القوات المسلحة لتسهيل الوصول إلى المناطق البدوية في جنوب ووسط سيناء لتقديم البطاطين والمستلزمات لمواجهة الشتاء القارص".

وأكمل مصطفى زمزم:" نتحرك في كافة أنحاء الجمهورية، وفي المحافظات الحدودية والوادي الجديد، ونستهدف توزيع 50 ألف بطانية خلال الشهرين المقبلين".
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