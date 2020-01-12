صناع الخير: نستهدف توزيع 50 ألف بطانية في فصل الشتاء.. فيديو

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، تعليقا على حملة معا ضد برودة الشتاء وصناع الدفا،:" هذا هو دور المجتمع المدني مع الدولة للتخفيف مع أهالينا في فصل الشتاء".



وأضاف مصطفى زمزم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" قوافلنا تقوم بتزويع البطاطين في منطقة سانت كاترين لان درجة الحرارة بها منخفضة جدا".



وتابع مصطفى زمزم:" مساعدة كبيرة من القوات المسلحة لتسهيل الوصول إلى المناطق البدوية في جنوب ووسط سيناء لتقديم البطاطين والمستلزمات لمواجهة الشتاء القارص".



وأكمل مصطفى زمزم:" نتحرك في كافة أنحاء الجمهورية، وفي المحافظات الحدودية والوادي الجديد، ونستهدف توزيع 50 ألف بطانية خلال الشهرين المقبلين".

