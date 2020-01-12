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رياضة

في وقت قصير .. 5 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية بـ الدوري المصري

الأحد 12/يناير/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
شهد الدوري المصري مؤخرًا انخفاضا واضحا في القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين سواء محليين أو أجانب، بعدما وصلت القيمة التسويقية لـ "الايجيبشن ليج" إلى 148.38 مليون يورو.

وانتقد عدد من محللي الكرة في مصر الأسعار المبالغ فيها لأسعار اللاعبين، حيث يرى البعض أن أكثرهم لا يستحق هذه الأرقام وهو سبب في إحداث فجوة بين الأندية في قيمة المالية.

وجاء نبيل عماد "دونجا" نجم بيراميدز صاحب النسبة الأعلى في ارتفاع قيمته التسويقية بعدما وصلت إلى 150,0%، حيث أصبحت قيمته حاليًا مليون يورو.

ويعد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بالتساوي مع حسام عاشور، قائد الأهلي هما الثنائي الأكثر انخفاضا في قيمتهما المالية، بنسبة وصلت إلى -40%.

ويعرض "صدى البلد" أكثر 5 لاعبين ارتفعت قيمتهم المالية خلال يناير العام الماضي إستنادا إلى موقع "ترانسفير ماركت":

1- عماد دونجا لاعب بيراميدز - ارتفعت قيمته التسويقية بنسبة 150,0 % ، قيمته مليون يورو.

2- عمر العيوني لاعب بيراميدز - ارتفعت قيمته التسويقية بنسبة 100,0 % ، قيمته مليون يورو.

3- أليو ديانج لاعب الأهلي - ارتفعت قيمته التسويقية بنسبة 100,0 %، قيمته 800 ألف يورو.

4- كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك - ارتفعت قيمته التسويقية بنسبة 80,0 %، قيمته مليون و200 ألف يورو.

5 -رفيق كابو لاعب وادي دجلة- ارتفعت قيمته التسويقية بنسبة 69,2 %، قيمته 550 ألف يورو
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