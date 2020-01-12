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منوعات

ممر شرفي داخل المدرسة .. استقبال أسطوري لـ طفل أمريكي انتصر على السرطان

الأحد 12/يناير/2020 - 04:39 ص
معركة طفل مع سرطان
معركة طفل مع سرطان الدم
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عزة عاطف
بعد معركته مع السرطان.. تلقى صبي صغير في أوهايو ترحيبًا حارًا من زملائه في المدرسة الابتدائية بعد أن علموا قدرته في التغلب على المرض الخبيث.

كان «جون أوليفر زيبي» البالغ من العمر 6 سنوات، والمعروف أيضًا باسم جو يقاتل سرطان الدم لمدة 3 سنوات، تلقى جولته الأخيرة من العلاج الكيميائي بعد يومين من عيد الميلاد.

وعندما عاد إلى مدرسة سانت هيلين الكاثوليكية بعد العطلة، استقبله زملاؤه ومعلموه بالتهليل والتصفيق وهو يمشي في الممر، وقال مدير المدرسة باتريك جانون: "الجميع كان سعيدًا جدًا برؤيته".

الجميل أن الولد البالغ من العمر 9 سنوات شفي بالكامل من السرطان وانهار بالبكاء بعد آخر علاج كيماوي له، حيث عانى من سرطان الدم الحاد الليمفاوي جو منذ عام 2016.

قضى 18 يومًا في المستشفى وخضع لعدة سنوات من العلاج الكيميائي، وقال والده جون زيباي لفوكس نيوز "لم يكن قادرًا على القيام بأي نشاط بدني لمدة 3 سنوات، لذلك كان من الصعب عليه أن يجلس في دروس الصالة الرياضية".

يقول والداه إن معركة جو ضد اللوكيميا جعلته لا يستطيع القيام بالكثير من الأشياء التي يجب على الأولاد الصغار القيام بها، لكنه سيتمكن من ذلك الآن.
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