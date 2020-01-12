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لميس سلامة: القراء ينتظرون معرض القاهرة الدولي للكتاب بشغف كبير.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 09:02 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية لميس سلامة، المذيعة فى برنامج صباح البلد إن الكتاب الجيد مثل الصديق الوفى، لافتة أن هناك العديد من القراء يهتمون بمعرض الكتاب الدولى ينتظرونه بشغف كبير.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد أن هناك من ينتظر معرض الكتاب فى كل دورة جديدة له من عام إلى آخر، وآخرون يتعاملون معه على أنه رحلة لمعرض الكتاب.

وأشارت الإعلامية لميس سلامة، إلى أن دولة السنغال هي ضيف الشرف لهذه السنة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، مؤكدة أنه سيتم كشف تفاصيل الحدث الأهم ثقافيا بعد ساعات قليلة فى مصر والوطن العربى.

وأوضحت الإعلامية لميس سلامة، أن من ضمن المفاجآت أنه تم اختبار عدد من الشخصيات العامة المعروفة داخل وخارج مصر ليكونوا سفراء معرض الكتاب الدولي.

ولفتت الإعلامية لميس سلامة، إلى أن حجم الإقبال كبير من قبل دور النشر، مشيرة إلى أن دور النشر المصرية المشاركة تتجاوز الـ 700، إلى جانب أن جميعها أعضاء الاتحاد المصريين وليس هناك أى دور نشر أخرى مشاركه خارج عضوية الاتحاد على الإطلاق وهو ما يؤكد على الثراء فى هذه الدور المختلفة لهذا العام.

وتابعت: "أن هناك العديد من القراء الملهمين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وينتظرون دورته الـ 51 بكل حماس، منوهة إلى أن "صباح البلد تتابع كل جديد أولا بأول مع مراعاة نقل أدق التفاصيل إليكم كعادتنا".
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