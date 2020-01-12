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اقتصاد

سعر العملات العربية في مصر اليوم الأحد 12-1-2020

الأحد 12/يناير/2020 - 09:31 ص
عملات عربية
عملات عربية
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علياء فوزى
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد 12 -1- 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك الأهلى المصرى.

وسجل الريـال السعودي اليوم، الأحد، نحو 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الأحد، نحو 52.32 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الأحد، نحو 4.33 جنيه للشراء و4.36جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الأحد، نحو 41.23 جنيه للشراء و41.69 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
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