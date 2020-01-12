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مع موجة الجو البارد.. تعرف على أعراض البرد.. وأهم العلاجات والأطعمة المنزلية للتخلص منه.. وأفضل النصائح لتجنبه

الأحد 12/يناير/2020 - 10:59 ص
أسباب وعلاجات نزلات
أسباب وعلاجات نزلات البرد
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نهى هجرس
يعاني عدد كبير من الناس من التهابات الحلق خلال فصل الشتاء نتيجة للطقس والبارد وانتشار الفيروسات، لكن هناك أسبابا مختلفة أخرى تجعلنا نعاني من التهاب الحلق.

وذكر موقع "healthline" أن هناك أسبابا غير متوقعة لـ التهاب الحلق تتراوح بين العدوى والإصابات، وهى:

- عدد كريات الدم البيضاء وهو مرض معد ينتقل عن طريق اللعاب.
- الحصبة وهو مرض يسبب طفح وحمى.
- جدري الماء والعدوى التي تسبب الحمى والطفح الجلدي وعرة.
- النكاف، وهي العدوى التي تسبب تورم الغدد اللعابية في الرقبة.
- بكتيريا الحلق وغيرها من الالتهابات البكتيرية.
- الحساسية.
- الهواء الجاف.
- الدخان والمواد الكيميائية، والمهيجات الأخرى.
- مرض الجزر المعدي المريئي.
- السرطان.
- نزلات البرد.
- الإنفلونزا.

وكشف الدكتور أحمد سند، استشاري أمراض الباطنة والقلب والسكر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هناك 7 فروق بين الإنفلونزا والبرد، وأن الكثير يعتقدون أنهما مرض واحد، ولكن هذا خاطئ.

وأوضح أن أعراض البرد، تتمثل فيما يلي:
- انسداد في الأنف.
- آلام في الجسم.
- التهاب الحلق.
- دموع في العين.
- احتقان الأنف.
- سعال.
- عطس.

أطعمة تساعد فى التخلص من نزلات البرد
يتسبب البرد فى معاناة الإنسان من الصداع وعدم القدرة على الحركة بنشاط وحرية والشعور بالإرهاق والتعب وانخفاض التركيز.

يرغب الجميع فى التخلص من أعراض البرد المزعجة بسرعة، لذا يلجأ الجميع لتناول العلاجات والأطعمة التى تساعد فى التخلص من البرد، ويأتي فى مقدمتها الليمون.

ويمتلك الليمون تأثيرا قويا فى علاج البرد، لكنه فى نفس الوقت يسبب زيادة حموضة المعدة ويسبب متاعب صحية للبعض، خاصة من يعانون من قرحة المعدة، كما أن البعض لا يتقبل مذاقه.

وذكر موقع "thehealthy" أن هناك 5 أطعمة تساعد فى علاج البرد والإنفلونزا تغني عن تناول الليمون، وهى: اللفت، والبروكلي، والتوت البري، والشاي الأخضر، والبصل الأحمر، والعنب البري.

وترجع قدرة هذه الأطعمة على علاج البرد لاحتوائها على نوع معين من مضادات الأكسدة تسمى كيرسيتين، والتي تساعد في محاربة نزلات البرد.

نصائح لمواجهة نزلات البرد فى الشتاء
بدخول فصل الشتاء تتغير درجات الحرارة ويصبح الجو أشد برودة، وتنتشر الكثير من الأمراض الموسمية وأبرزها نزلات البرد والإنفلوانزا، سيكون من الجيد تحضير بعض الاستعدادات لمكافحتها.

ونشر موقع "health line" عدة نصائح للحماية من نزلات البرد والإنفلونزا، وتشمل:

المشروبات الدافئة
يساعد تناول السوائل مثل الماء والمشروبات الدافئة على تخفيف احتقان الحلق والوقاية من الجفاف، وأفضل المشروبات يمكنك تناولها عند الإصابة بنزلات البرد هي: الحساء الدافئ، وشاي الأعشاب.

الراحة والتدفئة
الراحة هي ثاني خطوة يمكنك فعلها؛ نظرًا لكونها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لمكافحة العدوى والمرض، كما أن الجسم يكون بحاجة إلى البقاء دافئًا لمساعدته على التعافي سريعًا.

المضمضة بالماء والملح
هناك العديد من فوائد المضمضة بالماء والملح، والتي من بينها تخفيف التهاب الحلق وعلاج الكحة، ويمكن وضع من ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب صغير من الماء الدافئ.

البخار
يعاني المصابون بالإنفلونزا ونزلات البرد من انسداد الأنف، لذا هناك طريقة للتخلص منه، وهي البخار وتتم من خلال وضع إناء مياه على النار والانتظار حتى الغليان، ثم تقريب الوجه وتنفس البخار الصاعد ببطء.

نظافة المنزل
تعمل الأتربة في المنزل على المزيد من الإزعاج وتساعد على إصابتك بالأمراض، لذا من الأفضل التخلص منها حتى تخفف من حدة الأعراض، فضلًا عن الالتزام بترطيب جو المنزل عن طريق جهاز للبخار، لأن الترطيب يعمل على تخفيف الاحتقان.

أعشاب طبيعية تساعدك فى التخلص من نزلات البرد
1. الزنجبيل
يتمتع الزنجبيل بقدرات سحرية على الشفاء بسبب مكوناته المضادة للأكسدة الفريدة، كما أنه مضاد للالتهابات حتى إذا كنت لا تحب الزنجبيل يمكنك مزجه مع الكركم للحصول على نكهة أفضل وقدرات علاجية أفضل.

2. التوت
مليء بفيتامين C والبوتاسيوم وله تأثيرها كبير في التخلص من السموم يقلل من الإفراط في إنتاج المخاط في جسمك.

3. الأناناس
يخلص الجسم من السموم، ويحتوي الأناناس على بروميلين الذى يساعد فى التخلص من المخاط بنجاح.

4. بذور اليقطين
تعتبر بذور اليقطين من مضادات الأكسدة الشائعة في الطب الصيني أن تناول بعض بذور اليقطين سيقلل بالتأكيد من تدفق المخاط ويساعدك على التنفس بسهولة أكبر.
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