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اقتصاد

رئيس جهاز أكتوبر: الانتهاء من تسليم مبنى الوحدة الصحية بالتوسعات الشمالية

الأحد 12/يناير/2020 - 10:55 ص
مدينة 6 أكتوبر
مدينة 6 أكتوبر
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم الانتهاء من تسليم الوحدة الصحية (وحدة طب الأسرة) بمنطقة التوسعات الشمالية بالمدينة، إلى الإدارة الصحية بالمدينة تمهيدًا لتشغيلها، حيث تم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت حوالى مليون و825 ألف جنيه، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات المقدمة بمنطقة الإسكان القومي.

وأضاف المهندس شريف الشربيني: أنه تم إقامة المشروع على مساحة (٦٨٥م2)، ويتكون مبنى الوحدة الصحية من (أرضى + أول + غرف سطح)، وتضم غرف (تسجيل الملفات - عيادة طب الأسرة – تطعيمات – معمل – صيدلية - عيادة أسنان - إسعافات أولية – تعقيم – مخزن - سكن أطباء وممرضات - استراحة عاملين - إدارة حسابات).

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الوحدة الصحية تُعد من ضمن مجمع خدمات التوسعات الشمالية لخدمة الإسكان القومي بمناطق( أبو ألوفا - صبحى حسين - ٢٠٠٠ قطعة - ٢٧٦ م - ٢٠٩م)، حيث يتكون المجمع من ( مدرسة - وحدة صحية – حضانة - سوق تجارية).​
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