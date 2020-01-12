مصطفى بكرى: رئيس النواب الليبى يحضر إلى البرلمان المصرى اليوم لهذا السبب

أعلن النائب مصطفى بكرى أن مجلس النواب المصرى يشهد اليوم حدثا هاما بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى جلسة المجلس اليوم جنبا إلى جنب مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصرى فى مظاهرة عروبية تضامنا مع الشعب الليبى وبرلمانه وجيشه الوطنى العظيم ورفضا للتدخلات الخارجية فى الشأن الليبى.
جاءت تصريحات بكرى خلال تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر".
وتشهد جلسات البرلمان برئاسة د. علي عبد العال، اليوم بدء مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ومشروع قانون الزراعة العضوية المعروف بالثورة الخضراء، مع أخذ الموافقة النهائية على مشروعات عقوبة النفقة، وإلغاء التحكيم الإجباري، وأيضا هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة الحضارة المصرية بعد مراجعة مجلس الدولة، ومناقشة أول استجواب بالفصل التشريعي الجاري، المقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام، بمحافظة الجيزة.
جاء ذلك وفق جدول أعمال المجلس، حيث تضمن أخذ الموافقة النهائية علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بعد مراجعة مجلس الدولة، والذي يستهدف إلغاء باب التحكيم الإجباري، والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بعد مراجعة مجلس الدولة، الذي يهدف لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن النفقات وأجور، مشروعي قانوني بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بعد مراجعة مجلس الدولة، واللذان يهدفان لتحويلهم لهيئات اقتصادية.