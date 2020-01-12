مصطفى بكرى: رئيس النواب الليبى يحضر إلى البرلمان المصرى اليوم لهذا السبب

أعلن النائب مصطفى بكرى أن مجلس النواب المصرى يشهد اليوم حدثا هاما بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى جلسة المجلس اليوم جنبا إلى جنب مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصرى فى مظاهرة عروبية تضامنا مع الشعب الليبى وبرلمانه وجيشه الوطنى العظيم ورفضا للتدخلات الخارجية فى الشأن الليبى.





جاءت تصريحات بكرى خلال تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر".





وتشهد جلسات البرلمان برئاسة د. علي عبد العال، اليوم بدء مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ومشروع قانون الزراعة العضوية المعروف بالثورة الخضراء، مع أخذ الموافقة النهائية على مشروعات عقوبة النفقة، وإلغاء التحكيم الإجباري، وأيضا هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة الحضارة المصرية بعد مراجعة مجلس الدولة، ومناقشة أول استجواب بالفصل التشريعي الجاري، المقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام، بمحافظة الجيزة.



