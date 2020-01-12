صور تنشر للمرة الأولى.. كيف تتبعت قوات أمريكية خاصة موكب قاسم سليماني؟

في تقرير حديث كشفت قناة "فوكس نيوز" عن أن عناصر من القوات الخاصة الأمريكية كانو يتتبعون موكب قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قبل قتله.





وذكرت القناة أن القوات الخاصة الأمريكية تتبعت موكب سليماني لدى خروجه من مطار بغداد قبل اغتياله، مضيفة أنهم كانوا على بعد أقل من كيلومتر واحد من الموكب عند استهدافه بصاروخ ، ثم وصلوا إلى موقع الهجوم ليلتقطوا صورا، نشرت القناة بعضا منها.





وتقول القناة إنهم وصلوا لموقع الحادث خلال أقل من دقيقتين وأجروا تقييما للأضرار الناجمة عن الانفجار والتقاط الصور لموقع الحادث.





وأوضحت أنها حصلت على صور حصرية من موقع الهجوم ونشرت بعضا منها، مشيرة إلى أنها لم تنشر بعض الصور التي تبين بوضوح جثمان قاسم سليماني المشوه، لكنها أظهرت بعض المتعلقات التي كانت بحوزة سليماني





ونقلت القناة عن مصدر عسكري قوله إن القوات الأمريكية سحب جثة سليماني بعيدا عن مكان الحادث وأخمدت الحريق قبل تحديد هوية الجنرال الإيراني بشكل رسمي، مضيفا أنهم التقطوا صورًا لمتعلقاته والتي شملت كتب الشعر والعملات النقدية، كما أنه كان يحمل مسدسًا وبندقية آلية.





وتشير القناة إلى أنه تم نقل هاتف سليماني وغيره من الأجهزة الإلكترونية للفحص، وتبين الصور بعض متعلقات سليماني ويظهر هاتفه ومسدسه الشخصي في أحد الصور.



