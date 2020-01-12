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رياضة

بعد تسجيله هدفا في توتنهام.. فيرمينو يعتذر لـ كلوب

الأحد 12/يناير/2020 - 11:04 ص
فيرمينو وكلوب
فيرمينو وكلوب
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محمد السعيد
اعتذر البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب فريق ليفربول، عن إهداره للفرص خلال مباراة الريدز وتوتنهام، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتغلب ليفربول على نظيره توتنهام بهدف دون رد، سجله روبرتو فيرمينو في الدقيقة 37، بعد أسيست من النجم المصري محمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة: "عندما ذهبت إلى فيرمينو بعد المباراة كي أعانقه، قال لي، أعلم أنه كان ينبغي على تسجيل المزيد من الأهداف خلال المباراة".

وأضاف يورجن كلوب: "فيرمينو لاعب سوبر ومبهر، ليست هذه المرة الأولى التي أقول فيها ذلك, وأتمنى أن لا تكون الأخيرة".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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