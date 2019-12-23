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رياضة

أليسون يتغزل في فيرمينو.. ويعد جماهير ليفربول بتحقيق لقب البريميرليج

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:22 م
أليسون - فيرمينو
أليسون - فيرمينو
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إسراء أشرف
أشاد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، بمواطنه وزميله في الفريق روبيرتو فيرمينو، بعدما قاد الريدز للتتويج بكأس العالم للأندية 2019 لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال أليسون في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "لم يكن لدي أي شك، في أن روبيرتو فيرمينو سيقتنص الفرصة التي ستضمن لليفربول الفوز بكأس العالم للأندية".

وتابع: "هذا هو فيرمينو وهذه هي نوعيته، هو هادئ أمام المرمى، ودائمًا يتدرب بكل تركيز، ويقوم بالأشياء الصحيحة داخل الملعب، أنا سعيد للغاية من أجله، وهو يستحق كل ما هو جيد، نحن سعداء به حقًا".

وأضاف: "الفوز بلقب مونديال الأندية شيء مذهل، نحن سعداء لوجودنا هنا، ويسعدنا الفوز بالكأس، نحب أن نلعب ونستمتع ونفوز بالألقاب، هناك المزيد في انتظارنا".

واختتم الحارس البرازيلي حديثه قائلًا: "نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل أن نصنع التاريخ، عندما وصلت إلى ليفربول، وصلت بعقلية الفوز لأن النادي قدم لي فرصة الفوز بكل شيء، ونحن الآن نقاتل من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي، قاتلنا من أجله في العام الماضي، ونقاتل من أجله الآن".

وكان ليفربول توج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب التغلب على فلامنجو بهدف دون رد، في النهائي، والتي اختتمت أول أمس، السبت، في العاصمة القطرية "الدوحة".

ويعد هذا اللقب، هو ثالث ألقاب ليفربول أوروبيًا خلال هذا العام 2019، بعدما توج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، على حساب توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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