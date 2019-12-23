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رياضة

فاردي وويليان يقودان التشكيلة المثالية للجولة 18 من البريميرليج

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:21 م
ويليان - أزبيليكويتا
ويليان - أزبيليكويتا
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إسراء أشرف
كشف موقع "WhoScored" العالمي والخاص بالإحصائيات، التشكيلة المثالية للجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وشهدت الجولة تواجد ثنائي مانشستر سيتي ميندي ودي بروين، بعدما ساهما في فوز فريقهما على ليستر سيتي بنتيجة 3-1.

كما ضمت التشكيلة، جيمي فاردي هداف ليستر سيتي والدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، والبرازيلي ويليان الذي سجل هدفين فريقه في مرمى توتنهام بالمباراة التي جمعتهما أمس، وانتهت 2-0 لصالح البلوز.

ولم يخوض فريق ليفربول هذه الجولة نظرًا لظروف مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، والتي توج بها أول أمس، السبت، بعد تغلبه على فلامنجو البرازيلي 1-0، في العاصمة القطرية "الدوحة".

وجاء التشكيل المثالي للجولة العاشرة من البريميرليج كالتالي..

حراسة المرمى: بن فوستر (واتفورد).

الدفاع: ميندي (مانشستر سيتي) - تشامبرز (آرسنال) - جاك ستيفنز (ساوثهامبتون) - سيديبي (إيفرتون).

الوسط: جريليتش (أستون فيلا) - دي بروين (مانشستر سيتي) - ويليان (تشيلسي) – بوينديا (نورويتش سيتي).

الهجوم: كيليان داني إنجز (ساوثهامبتون) - جيمي فاردي (ليستر سيتي).
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