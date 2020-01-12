بعد الفوز على توتنهام .. ليفربول يحطم عدة أرقام قياسية في تاريخ البريميرليج

حطم فريق ليفربول عدة أرقام قياسية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه توتنهام (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما ، ضمن الجولة 22 "للبريميرليج".



ونشر روسيا اليوم ، تقريرا عن الأرقام القياسية التي حققها الريدز بعد أن حقق انتصاره العشرين مقابل تعادل واحد، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة)، ليعزز تربعه على عرش صدارة "البريميرليج".



وقاد المدرب الألماني يورجن كلوب "المجنون" فريقه "الريدز" بذلك إلى تحقيق أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، محطما بذلك الرقم القياسي لفريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني "الفيلسوف" بيب جوارديولا، الذي وصل إلى 59 نقطة بعد 21 مباراة، في الموسم (2017-2018) وتوج باللقب بعد أداء مميز من ألفه إلى يائه.



كما حقق ليفربول رقما مميزا آخر بتحقيقه أربعة انتصارات متتالية على أندية العاصمة لندن وذلك لأول مرة منذ عام 1989.



ووصل ليفربول إلى 38 مباراة على التوالي بلا هزيمة في "البريميرليج" على مدار الموسمين الماضي والحالي (33 فوزا و5 تعادلات)، إذ تعود آخر هزيمة إلى يناير 2019 على يد مانشستر سيتي (2-1).



ويحمل فريق أرسنال الرقم القياسي كصاحب أطول سلسلة بلا هزيمة في تاريخ الدوري، بعد الوصول إلى 49 مباراة دون أي خسارة في الفترة من مايو 2003 وحتى أكتوبر 2004، ويليه تشيلسي بواقع 40 مباراة.



كما حقق ليفربول رقما قياسيا آخر غير مسبوق في تاريخ "البريميرليج" بحصوله على 104 نقاط في آخر 38 مباراة بالدوري، متجاوزا حاجز 100 ونقطتين، الإنجاز الذي حققه فريقا مانشستر سيتي في 2018، وتشيلسي في 2005.



وحقق ليفربول أفضل سلسلة تهديفية له، إذا هز شباك منافسيه في 21 مباراة على التوالي منذ بداية الموسم، في سجل غير مسبوق في الكرة الإنجليزية منذ إنجاز "الريدز" نفسه في الموسم (1933-1934) برصيد 21 مباراة أيضا.



وعزز ليفربول من سلسلة المباريات التي سجل فيها تواليا في "البريميرليج" إلى 30 (آخر 9 مباريات في الموسم الماضي وأول 21 مباراة في الموسم الحالي)، وهو سجل لا يفوقه في عهد "البريميرليج" سوى سجل أرسنال (55 مباراة متتالية في الفترة بين (2001 و2002) ومانشستر يونايتد (36 مباراة متتالية في الفترة بين (2007 و2008).