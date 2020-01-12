في زيارة مفاجئة.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بـ إسكندرية التحرير

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في زيارة مفاجئة سير العمل بالوحدة الصحية لطب الأسرة بقرية اسكندرية التحرير التابعة لمركز ومدينة أسيوط للتأكد من انتظام العمل بالوحدة والإطمئنان على مستوى الخدمة الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بها .. رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد.





وتجول محافظ أسيوط داخل أقسام الوحدة حيث تفقد الإستقبال وعيادات الأسنان والباطنة والصيدلية وقام بالإطلاع على السجل المدون به الكميات الواردة والصادرة من الأدوية والمستلزمات الطبية وقام بمراجعة تاريخ صلاحية عدد من الأدوية مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة كما اطلع على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام العاملين موجهًا بتوفير كافة المقومات البشرية والطبية بالوحدة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى.





وحرص المحافظ خلال تفقده للوحدة على التحاور مع المواطنين الموجودين داخل الوحدة للحصول على الخدمة الصحية مستفسرًا منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة متمنيًا لهم الشفاء العاجل كما استمع إلى مطالب بعض منهم موجهًا الجهات المعنية بسرعة فحصها وحلها فورًا.



