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محافظات

بعد واقعة إنقاذ سلحفاة نادرة.. 10 معلومات عن السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.. صور

الأحد 12/يناير/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
تكرار صيد السلاحف البحرية وبيعها فى الأسواق بمحلات الأسماك وخاصة فى السويس والقاهرة والإسكندرية أصبح مشهدا يسيء لسمعة مصر البيئة، وذلك بسبب غياب الوعى البيئى بأهمية تلك السلاحف البحرية ودورها فى الحياة البحرية وكونها مهددة بالانقراض، ويرصد صدى البلد أبرز معلومات عن السلاحف البحرية.

1. السلاحف البحرية على قمة الكائنات البحرية المهددة بالانقراض فى العالم.

2. حماية السلاحف البحرية تحكمها مواثيق دولية وقوانين محلية تتمثل فى القانون 102 او القانون 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 فمصر كانت سباقة فى القوانين المحافظة على التنوع البيولوجي وعلى رأسها اتفاقية التنوع البيولوجي.

3. هناك سبعة أنواع للسلاحف البحرية منها 5 أنواع تعيش فى البحر الأحمر والمتوسط وهى السلاحف الخضراء والسلاحف صقرية المنقار والسلاحف كبيرة الرأس والسلاحف الزيتونية والسلاحف الجلدية.

4. نوعان فقط من السلاحف تتكاثران فى البحر الأحمر وهى السلاحف الخضراء وتتكاثر فى الجزر الجنوبية والسلاحف صقرية المنقار والتى تتكاثر فى الجزر الشمالية.

5. تعيش السلاحف عمرا مديدا وهناك حالات معروفة لبعض السلاحف عاشت لمدة 100 عام.

6. هناك دلائل لبعض أفراد السلاحف عاشت 200 عاما، ويمكن القول إن طول فترة الحياة تختلف من نوع لآخر.

7. السلاحف البحرية تصل إلى النضوج الجنسي عندما يبلغ عمرها من 25 إلى 50 سنة.

8. خلال الـ 100 سنة الأخيرة فقدنا أكثر من 95% من السلاحف الموجودة على الكرة الأرضية نتيجة الأنشطة البشرية غير الرشيدة والضغوط البشرية القوية جدا.

9. عندما تعود السلحفاة لتضع البيض فى نفس المكان الذى خرجت منه وتجد مكانه مشروعا أو مباني لا تستطيع أن تضع بيضها، وتمتصه أو تلقيه في المياه، وتعتبر وكأنها سلحفاة عقيم، وهذا أكثر عامل يجعل السلاحف البحرية من أكثر الكائنات المعرضة للانقراض.

10. السلاحف البحرية عاشت على الأرض 200 مليون سنة، ومرت بمرحلة انقراض الديناصورات، وهذا يؤكد أن السلاحف من أكثر الكائنات الحية تحملا للتغيرات المناخية الجامحة.
بعد واقعة إنقاذ سلحفاة نادرة.. 10 معلومات عن السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.. صور
بعد واقعة إنقاذ سلحفاة نادرة.. 10 معلومات عن السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.. صور
بعد واقعة إنقاذ سلحفاة نادرة.. 10 معلومات عن السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.. صور
بعد واقعة إنقاذ سلحفاة نادرة.. 10 معلومات عن السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.. صور
بعد واقعة إنقاذ سلحفاة نادرة.. 10 معلومات عن السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.. صور
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