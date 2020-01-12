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محافظات

الكلاب الضالة تفترس 17 رأسا من الأغنام والماعز بمزارع وادي طور سيناء

الأحد 12/يناير/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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ايمن محمد
هاجمت الكلاب الضالة عددا من الأغنام والماعز وقامت بافتراسها والتهمت أجزاء منها وسببت خسائر كبيرة في مزارع وادي طور سيناء وقتلت نحو ١٧ من الماعز والأغنام، وذلك بعد تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة بطور سيناء ومهاجمتها للأطفال والسيدات وكبار السن.

وقال يحيي بدر من القيادات الشعبيه بقرية وادي طور سيناء إن مهاجمة الكلاب الضالة لا يقتصر علي الماعز فقط بل تهاجم الإبل،  مشيرا إلي إن الحملات التي يقوم الطب البيطري بها لا جدوى منها.

وقالت إحدى السيدات بطور سيناء إن الكلاب هاجمت طفلا بحي الفيروز،  مشيرة إلى أن الكلاب الضالة أصبحت تسبب الذعر والخوف في نفوس الجميع وخاصة للأطفال وكبار السن.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رحاب الجوهري مديرة الطب البيطري بجنوب سيناء أن المديرية مستمرة في حملات مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة مشيرة إلى أن الكلاب تتكاثر بشكل كبير وطالبت الأهالي بالإبلاغ عن حالات مهاجمة الكلاب للماعز والأغنام.
الكلاب الضالة تفترس 17 رأسا من الأغنام والماعز بمزارع وادي طور سيناء
الكلاب الضالة تفترس 17 رأسا من الأغنام والماعز بمزارع وادي طور سيناء
الكلاب الضالة تفترس 17 رأسا من الأغنام والماعز بمزارع وادي طور سيناء
الكلاب الضالة تفترس 17 رأسا من الأغنام والماعز بمزارع وادي طور سيناء
الكلاب الضالة تفترس 17 رأسا من الأغنام والماعز بمزارع وادي طور سيناء
الكلاب الضالة تفترس 17 رأسا من الأغنام والماعز بمزارع وادي طور سيناء
الكلاب الضالة تفترس 17 رأسا من الأغنام والماعز بمزارع وادي طور سيناء
الكلاب الضالة تفترس 17 رأسا من الأغنام والماعز بمزارع وادي طور سيناء
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