بـ الشوكولاتة.. حضرى أفضل الماسكات للعناية بالبشرة

لا تستخدم الشوكولاتة فقط في تحضير وصفات الحلويات، ولكن لها فوائد أخرى حيث أنها تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على حماية البشرة وجعلها أكثر حيوية وشبابًا.



ووفقًا لموقع "wiki how" إليكى أبرز وصفات الشوكولاتة فى العناية بالبشرة.



ماسك الشوكولاتة الداكنة:

مكونات ماسك الشوكولاتة الداكنة:



2 بار شوكولاتة داكنة

نصف كوب حليب

1 ملعقة صغيرة ملح البحر

3 ملعقة صغيرة سكر بني



خطوات تحضير ماسك الشوكولاتة الداكنة:

- نقوم بتذويب الشوكولاته

- نضيف باقي المكونات للشوكولاته ونقلب حتى تختلط المكونات

- نترك خليط ماسك الشوكولاتة الداكنة حتى يبرد

- نضع ماسك الشوكولاتة الداكنة على الوجه والرقبه

- نتركه لمدة ثلث ساعة ثم نغسله



ماسك الشوكولاته والموز:

مكونات ماسك الشوكولاته والموز:

50 جم شوكولاته مذابة

1 حبة موز

1 كوب بطيخ

1 كوب فراولة



خطوات تحضير ماسك الشوكولاته والموز:

- بقطع كل الثمار ثم نهرسها ونخلها معًا

- نضيف الشيكولاته لخليط الفواكه

- نضع ماسك الشوكولاته والموز على الوجه لمدة ثلث ساعة

- نغسل الوجه بالماء الدافئ

