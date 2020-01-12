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تعليم

محافظ قنا يتابع سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين

الأحد 12/يناير/2020 - 12:38 م
امتحانات الصفين الأول
امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
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يوسف رجب
أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية، لمدرسة قنا الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بمدينة قنا الجديدة، لمتابعة سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى والتى بدأت اليوم بمادة اللغة العربية، رافقه خلالها الدكتور صبرى خالد- وكيل وزارة التربية والتعليم.

واطمأن محافظ قنا، من الطلاب على مستوى الامتحان، مؤكدًا ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب أثناء أداء الامتحانات لمساعدتهم على التركيز والإجابة بشكل نموذج، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم بلغ 112 طالبا منهم 99 طالبا وطالبة بالصف الأول و13 طالبا وطالبة بالصف الثانى.

كما تفقد الداودى، عدد من المعامل شملت "معمل التطبيقات الهندسية – معمل الكيمياء – معمل الفيزياء – معمل الجيولوجيا" بالإضافة إلى المكتبة.

وأشاد محافظ قنا، بمستوى التجهيزات والإمكانيات الموجودة بالمعامل وكذا توافر الإشتراطات ووسائل الأمان التى تضمن سلامة الطلاب أثناء التدريب العمل، مؤكدًا أن نظام التعليم بمدارس المتفوقين يتسق مع رؤية مصر 2030 في مجال بناء الشخصية المصرية.

وأضاف الداودى، أن مدرسة المتفوقين بقنا تمثل إضافة كبيرة لمشروع تطوير منظومة التعليم ودعم الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة حيث تقوم المنظومة داخل المدرسة على رعاية الطلاب في كافة المجالات والاهتمام بقدراتهم وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على الأبحاث والمشروعات والتركيز يكون على البحث والتفكير والابتكار .

واختتم محافظ قنا، زيارته للمدرسة بتفقد المطبخ والمطعم بمبنى الإقامة للطلاب للتأكد من جودة الأصناف الغذائية ونظافة أدوات وأجهزة المطبخ وتطبيق المعايير الصحية أثناء تجهيز وتقديم الوجبات للطلاب.

ونوه الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أنه يتم تسليم الطلاب عند دخولهم المدرسة جهاز لاب توب لمساعدتهم في الاستذكار، لافتا إلى أن المدرسة تمنح الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا ويتاح لخريجيها الحصول على منح بالخارج أو بالجامعات الدولية في مصر .

محافظ قنا يتابع سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين
محافظ قنا يتابع سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين
محافظ قنا يتابع سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين
محافظ قنا يتابع سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين
محافظ قنا يتابع سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين
محافظ قنا يتابع سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين
محافظ قنا يتابع سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين
محافظ قنا يتابع سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين
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