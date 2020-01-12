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برلمان

عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

الأحد 12/يناير/2020 - 12:40 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، بحضور عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، في إطار مساندة مصر للأزمة الليبية في مواجهة التدخل العسكري التركي.

وقبيل الجلسة العامة للبرلمان، ترأس علي عبد العال، اجتماع اللجنة العامة، بحضور رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وتم التأكيد على تجديد موقف البرلمان للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية.

وأعلن المجتمعون في اللجنة العامة للبرلمان، تأكيد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذه التدخلات.

وأكدت اللجنة، إدانتها الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وما تمثله هذه الخطوة من انتهاكًا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.
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